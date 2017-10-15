В Киргизии пытались сорвать голосование на выборах

Энергетики Киргизии пресекли попытку нарушить энергоснабжение с целью сорвать голосование на ряде участков, заявил глава национального энергетического холдинга при правительстве Айбек Калиев в воскресенье во время брифинга республиканского штаба по выборам президента республики.

По данным Калиева, в день выборов на одной из подстанций в республике "был зафиксирован факт намеренного наброса линии с целью вывода из строя электроснабжения". "Мы написали по этому факту заявление в правоохранительные органы", — сказал он.

"Всего произошло девять кратковременных отключений на участках, однако в течение нескольких минут электроснабжение было восстановлено", — добавил Калиев.