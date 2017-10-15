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Футболист скончался после столкновения с одноклубником Видео

Автор: Отдел спорта 

Индонезийский голкипер Чойрол Худа скончался после столкновения с партнером по команде Рамоном Родригесом.

Худа, играющий за клуб «Персела», столкнулся с Родригесом в конце первого тайма матча чемпионата Индонезии с командой «Семен Паданг». Сразу после инцидента 38-летнего вратаря доставили в больницу, где он скончался. У него были диагностированы серьезные травмы головы и шеи.

Худу заменили на второй добавленной минуте к первому тайму, и матч продолжился.

В итоге «Персела» одержала победу со счетом 2:0.

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