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Жительница Белгорода подговорила азербайджанца на убийство

Автор: Отдел информации 

Следователи Шебекинского района Белгородской области предъявили обвинение в убийстве по найму 29-летней местной жительнице и 36-летнему уроженцу Азербайджана, сообщает «Комсомольская правда».

По версии следствия, весной текущего года девушка познакомилась с мужчиной, который только что вышел из тюрьмы. А в конце сентября они встретились вновь. Обвиняемая предложила своему новому знакомому за деньги и билет за пределы Белгородской области убить жену своего сожителя.

В течение нескольких дней уроженец Азербайджана под надуманным предлогом посещал квартиру будущей жертвы, вошел в доверие к хозяйке. 9 октября он избил женщину и несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Сейчас следователи ходатайствуют о заключении под стражу обвиняемых. Силовики устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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Жительница Белгорода подговорила азербайджанца на убийство
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