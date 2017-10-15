Не успели в Федерации фехтования Азербайджана выбрать нового президента – министра образования Микаила Джаббарова, как разгорелся очередной скандал.

Асаф Меликов, занимавший при бывшем президенте Федерации Назиме Ибрагимове пост генерального секретаря, обвинил 82-летнего вице-президента Яшара Мамедова в педофилии. Причем сделал это не в устной форме, а в письмах на имя руководства Международной федерации и Европейской конфедерации фехтования. Меликов разослал свое творение и во внутренние органы.

Haqqin.az удалось ознакомиться с текстом данного письма. Приводим вашему вниманию отрывок из него:

«Аморальные поступки Яшара Мамедова не имеют предела! - пишет Асаф Меликов. - Как и везде, на востоке честь, порядочность, традиции имеют огромное значение. Яшар Мамедов пренебрегал всеми постулатами морали. Он отправлял свои обнаженные фотографии девочкам, девушкам, которые годились ему во внучки. И те, которые соглашались на его интимные предложения, несмотря на результаты на соревнованиях, становились членами сборной Азербайджана под номером один и ездили с ним. Так, чемпионка страны не попала в состав сборной. А вместо нее попала та, которой он отправил свое обнаженное фото. Поэтому спортсмены и спортсменки, не лояльные к Яшару Мамедову, никуда не выезжают. Поэтому за более чем семь лет они не были ни на одних сборах. После того как мы узнали о его действиях и поступках, мы рады, что они не ездили с таким человеком. Мы не можем, не хотим и не смиримся с тем, чтобы в руководстве Федерации был этот человек.

Мы, конечно же, обратились к Алишер Бурхановичу и обратимся к руководству Республики, к госпоже вице-президенту и господину президенту Республики с этими фактами. Ни один здравомыслящий родитель не согласится с тем, чтобы рядом с их дочерью или сыном был озабоченный педофил!

Многоуважаемые господа! Мы не хотим, чтобы наши дети фехтовали под флагом Федерации, у руководства которого будут такие люди».

Также А.Меликов обвиняет Я.Мамедова в краже более полумиллиона долларов и пишет о том, что смена руководства Федерации фехтования Азербайджана состоялась после согласования президента Международной федерации Алишера Усманова с руководством страны.

В конце письма указаны фамилии людей, которые якобы его подписали. Однако затем выяснилось, что никто из этих людей свою подпись под скандальным обращением не ставил.

Естественно, такие обвинения, тем более голословные, не могли остаться без ответа. Сотрудники Федерации, спортсменки и спортсмены подписали ответное письмо на имя Алишера Усманова. Разумеется, в этом письме отрицаются все те гнусные обвинения, о которых писал Меликов.

«О том, что Асаф Меликов отправил эти письма в международные организации, я узнал от своего сына, вице-президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова, - рассказывает haqqin.az Яшар Мамедов. – Меликов фактически написал, что поехать на международные соревнования можно только через мою постель. Я подал в суд на Асафа Меликова. В судебные органы обратились и фехтовальщицы сборной Азербайджана. У них свои адвокаты.

Представьте, что сестрам Севиндж и Севиль Буньятовым по 28 лет. Они с детских лет занимаются фехтованием. Мы побывали на множестве соревнований. Как можно придумывать такие обвинения?

Меликов делает все это вполне осознанно. Он даже признался: «Пусть Яшар Мамедов подает в суд. Меня оштрафуют на 300-500 манатов, зато я опозорю Яшара на весь мир».