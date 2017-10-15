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Путину доложили о контрабанде помидоров через Азербайджан

Автор: Отдел информации 

Совещание по развитию сельскохозяйственного сектора с участием президента России Владимира Путина в Воронеже запомнилось не только оговоркой министра сельского хозяйства Александра Ткачева об экспорте свинины в Индонезию, но и обсуждением вопроса импорта помидоров из Азербайджана.

Напомним, что в России в последнее время часто говорят о том, что количество импортируемого из Азербайджана, Армении и Беларуси помидоров не сходится с теми объемами, которые выращиваются в этих странах.  В России опасаются, что под видом азербайджанских помидоров в страну попадают турецкие помидоры, импорт которых запрещен.

Дело дошло до того, что несколько дней назад Россельхознадзор ужесточил контроль над импортом томатов из Армении, Азербайджана и Беларуси.

Накануне Александра Ткачева посчитал нужным вновь поднять эту тему, уже на встрече с президентом России.

«Мы, безусловно, должны проделать серьезную работу, чтобы турецкие помидоры не попадали через Беларусь контрабандой, через Азербайджан и, понятно, не разрушали все наши посылы и инвестиции в эту отрасль», — сказал он.

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