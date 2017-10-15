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Глава МИД Ирана: никто больше не может доверять США

 

Администрация американского президента Дональда Трампа выходит из всех соглашений, поэтому другие страны больше не могут доверять США. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CBS News.

По его словам, отсутствие доверия к США касается не только ядерной сделки.

«Эта администрация выходит из всех соглашений. Некоторые называют это стратегией выхода для нынешней администрации. Она выходит из НАФТА. Она выходит их Парижского соглашения по климату. Она выходит из ЮНЕСКО. Она выходит отовсюду. Поэтому люди больше не могут верить США», — сказал Зариф.

Он отметил, что партнеры США больше не хотят идти на уступки, поскольку придет следующий президент страны и заявит о неудовлетворенности достигнутыми соглашениями.

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