«Я – жертва преступления. Но фактически нахожусь под арестом. Что это за безобразие? Я и Вели Велиев дали показания, и рассказали о нападении на нас. Но нас все еще не отпускают домой. В чем мы провинились? Средь бела дня на нас напали, исполосали ножом, и к тому же нас самих же и арестовали», - голосом полным тревоги позвонил вечернему дежурному haqqin.az Мушвиг Мадатов, ставший жертвой нападения хулиганов.

«Я больной человек, у меня диабет. Но нам не дают и еду. Я не могу понять – за что нас арестовали?», - негодует экс-сотрудник охраны президента Азербайджана.

По словам М.Мадатова, начальник управления полиции Сабаильского района заявил, что потерпевших освободят только после звонка начальства.

Напомним, накануне М.Мадатов стал жертвой нападения хулиганов, которые нанесли ему несколько ударов ножом. Бытовой конфликт вылился в драматическую историю – позже эти же хулиганы открыли огонь по полиции, в результате чего замначальника полиции Орхан Ахундзаде был тяжело ранен.