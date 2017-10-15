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Развал Ирака: Басра угрожает объявить свою автономию

 

15 октября совет иракской провинции Басра заявил о своем намерении объявить о самоуправлении, если центральное правительство продолжает пренебрегать финансовыми правами провинции, пишут арабские СМИ.

Заместитель главы провинциального совета Валид Кайтан сказал, что "провинция Басра занимает самую большую долю в бюджете страны, более 80% общего бюджета, благодаря экспорту нефти, и морским портам, и другим ресурсам".

"Правительство Багдада долгое время не предоставляло провинции ее финансовые взносы", сказал он, подчеркнув, что это негативно отразилось на услугах и стратегических проектах в провинции.

"Провинция будет стремиться к декларации региона Басра для обеспечения своих финансовых прав", - сказал он.

Басра страдает от сильного финансового кризиса с момента объявления мер жесткой экономии в стране, что затронуло многие правительственные ведомства, которые  практически не могут выполнять свои обязанности.

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Развал Ирака: Басра угрожает объявить свою автономию
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