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Американцы недовольны правительством Грузии

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Грузия принимает поздравления в связи с новой конституцией. Правда, как уже сообщал haqqin.az, в этом деле не обошлось без ложки дегтя. Оппозиция, как известно, демонстративно покинула зал при голосовании.

В итоге страна получила однопартийную конституцию «Грузинской мечты». Теперь выясняется, что такого же мнения придерживаются и администрация президента, а также премьер-министр страны. Пока депутаты и общественность гадали, что бы это значило, пришла весточка из посольства США в Тбилиси.

По ее прочтению эйфория «мечтателей», как тут называют правящую партию, окончательно испарилась. И есть от чего. «Посольство считает, что конституционные изменения создают сильные основания для продолжительных и твердых реформ, когда по этим изменениям существует широкий консенсус общества и политических партий», - говорится в специальном заявлении дипломатического представительства США. - «Мы разочарованы тем, что стороны не смогли достичь консенсуса».

Получается, что «Грузинская мечта» нравится только сама себе", - шутят тбилисские острословы.

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