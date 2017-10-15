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Еще одно зверское убийство в Новханы эксклюзив

Автор: Инара Рафикгызы, собкор 

Жители Апшеронского района все еще находятся под впечатлением громкого убийства иранского студента в худших традициях ураганных 90-х. Банда в масках задушила подушкой сына бизнесмена Мохтами Саамана и похитила из дома 50 тысяч манатов. Оперативно-розыскные действия правоохранительных органов все еще не увенчались успехом, преступники на свободе.

А тем временем в пятницу 13-го в Новханы было совершено еще одно злодейское убийство. Нападавшие нанесли множество ножевых ранений отцу и сыну – жителям поселка. Однако, как ни странно, это преступление почему-то не попало в сводку МВД и Генпрокуратуры. Как стало известно haqqin.az со слов жителей поселка, сын погиб от полученных ранений. Haqqin.az обратился с запросом в Генпрокуратуру по поводу обстоятельств этого преступления.

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Еще одно зверское убийство в Новханы эксклюзив
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