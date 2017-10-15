Госсекретарь США разрядил ситуацию вокруг Ирана

США продолжат сотрудничество с партнерами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на фоне резких заявлений президента Дональда Трампа и Тегерана.

«Наш ответ заключается в том, что мы будем работать с другими сторонами», — подчеркнул Тиллерсон в эфире телекомпании CNN.

По его словам, США заинтересованы в продвижении соглашения и в проведении инспекций ядерных объектов Ирана.

«Давайте предположим, что мы не сможем ликвидировать недостатки действующего соглашения, если останемся в нем и будем продолжать взаимодействовать с остальными сторонами, подписавшими его», — сказал Тиллерсон, добавив, что эта работа не помешает Вашингтону попытаться выйти на «вторичное соглашение» с Тегераном.