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В Японии придумали "кофе" из чеснока

 

В Японии изобрели напиток, по вкусу и виду похожий на кофе, но производимый из чеснока, пишет издание Japan Today.

Идея напитка пришла 74-летнему Екитомо Симотаи, жителю префектуры Аомори на севере страны, еще 30 лет назад, когда он был владельцем кофейни. Однажды ему пришлось готовить стейк с чесноком и одновременно обслуживать посетителей, и Симотаи не уследил за блюдом и пережарил его. Он измельчил подгоревший чеснок ложкой, добавил горячей воды и обнаружил, что получившийся напиток по вкусу напоминает немного горчащий кофе.

После выхода на пенсию японец вспомнил о чесночном напитке и решил повторить опыт. После многих экспериментов ему удалось добиться нужного результата, обжаривая чеснок в электрической печи и измельчая его после охлаждения.

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