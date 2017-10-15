Аркадий Тер-Тадевосян: «В случае войны Армении будет плохо, но Азербайджан исчезнет полностью»

«Войны в Нагорном Карабахе однозначно не будет, - цитирует генерала Аракадия Тер-Тадевосяна lragir.am. – Но если, не приведи Бог, война начнется, нашему народу будет очень плохо, а Азербайджан, сидящий на бакинской нефти, исчезнет полностью».

Это уже не первый случай, когда Тер-Тадевосян говорит об «исчезновении Азербайджана». В июне этого года он говорил об имеющемся в Армении плане удара по нескольким точкам в Азербайджане.

«Оперативная группа штаба уже знает, куда бить и чем, - заявил тогда генерал. - Если Азербайджан попытается нанести удар, то пострадает только гражданское население Армении, потому что у нас нет таких стратегических объектов, как в Азербайджане. А если мы нанесем удар, то от Азербайджана ничего не останется, поскольку только вокруг Баку целый кластер нефтяных объектов, уничтожение которых нанесет Азербайджану невосполнимый урон».

Но угрозы угрозами, а даже Тер-Тадевосян признает, что Армении не стоит уповать на Россию в вопросе обеспечения безопасности Нагорного Карабаха.

«Только армянское государство может стоять на страже нашей безопасности и обеспечивать безопасность Карабаха, - сказал он на днях. - Россия провела здесь пару учений, и, по их словам, они готовы защищать Армению, но ни слова о Карабахе. То есть, Россия поможет, если только будет нападение на Армению».

Говоря о предстоящей встрече между президентами Азербайджана и Армении, «Командос» заявил, что от переговоров можно ожидать снижения напряженности в зоне конфликта.

«Я не знаю, о чем ведутся переговоры, так как стороны говорят одно, а делают другое. Они заявляют, что являются сторонниками мира. Но в игру включены и такие державы, как Россия, США. А что касается встречи президентов, то ожидание одно – снижение напряженности на границе, в решение иных задач я не верю. Снижение напряженности – задача также немаловажная».

Коснулся он и темы российско-турецких отношений, подчеркнув, что России стоит поучиться у Турции дипломатии.

«Турция стала покупать у России меньше зерна, потом Эрдоган встретился с Порошенко и заявил, что сделает все для возвращения Крыма Украине. Поэтому между Россией и Турцией военный договор не складывается. Они веками были противниками. Анкара сейчас мечтает о великой Турции, в составе которой будут Абхазия, Крым. Эрдоган увлекся мечтами и вообразил себя новым Ататюрком. Поэтому я не оптимист по части российско-турецкого военного сотрудничества, и русские вряд ли передадут туркам технологии С400.

Турция 600 лет выбирается из любого положения. Теперь она опять в непростой ситуации и пытается улучшить отношения с Россией, но завтра может вновь отвернуться и сблизиться с американцами. Они проводят очень грамотную политику, а русским пока учиться и учиться дипломатии. Жаль, что русские пошли на сближение с турками. Ничего, однажды Турция ударит им ножом в спину».