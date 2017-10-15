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Путин назвал Россию Европой

 

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия — это европейское пространство. Об этом он сказал во время общения с участниками Всемирного фествиаля молодежи и студентов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«С точки зрения культуры, даже группы языка, истории это, безусловно, прежде всего, европейское пространство», — сказал президент, говоря о России.

Путин уточнил, что люди, населяющие Россию, являются «носителями этой культуры». Он также призвал не оглядываться в прошлое и не делить все «по национальным квартирам», а смотреть в будущее и «идти по общей дороге».

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