Путин назвал Россию Европой

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия — это европейское пространство. Об этом он сказал во время общения с участниками Всемирного фествиаля молодежи и студентов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«С точки зрения культуры, даже группы языка, истории это, безусловно, прежде всего, европейское пространство», — сказал президент, говоря о России.

Путин уточнил, что люди, населяющие Россию, являются «носителями этой культуры». Он также призвал не оглядываться в прошлое и не делить все «по национальным квартирам», а смотреть в будущее и «идти по общей дороге».