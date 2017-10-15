Шломо Бабаев, репатриировавшийся в Израиль более двадцати лет назад из Азербайджана, сочетался на прошлой неделе законным браком со своей любимой девушкой Лорен в присутствии ортодоксального раввина.

Однако, прежде чем эта свадебная церемония состоялась по всем канонам, он, репатриант из Азербайджана, с матерью-еврейкой и отцом-азербайджанцем (мусульманином), должен был убедить раввинов в том, что его еврейства для этого вполне «достаточно».

В самом деле, не многие евреи, которые репатриируются в Израиль, носят имя Мохаммед (это имя он сменил на Шломо сразу после приезда). И потому, когда начался процесс регистрации брака, у местного раввина возник ряд вопросов к жениху.

Бабаев сразу понял, что его прежнее имя (которое все еще фигурировало вместе с нынешним в его израильском удостоверении личности) и происхождение зажгут красный свет раввинату, который, как известно, контролирует все вопросы брака и развода евреев в Израиле.

Как и любого еврея, выражающего желание устроить свадьбу в Израиле и по израильским законам, Шломо попросили представить документы о том, что он — еврей по Галахе (согласно своду религиозных законов).

Иудеем по Галахе считается тот, кто рожден матерью-еврейкой. Для большинства израильских евреев «ктуба», свидетельство о браке их родителей, служит достаточным доказательством требуемого.

Бабаев, отец которого мусульманин, разумеется, такого документа представить не мог хотя бы потому, что у его родителей, проживавших в Баку, никогда не было еврейской свадьбы. Не было этого документа и у его бабушки и дедушки.

25-летний молодой человек, выросший в небольшом городке Йерухам на юге страны, узнал, что существует организация, которая, в принципе, могла бы помочь ему получить необходимые подтверждения. Речь идет об Ассоциации «Шорашим» («Корни»), основанной десять лет назад. Она оказывает молодым израильтянам, в особенности репатриантам, помощь в нахождении требуемых документов и, тем самым, предоставляет возможность избежать сложного процесса перехода в иудаизм (гиюр).

Бабаев, который сегодня живет в Тель-Авиве и занимается установкой систем пожаротушения, переехал в Израиль в 1997 году вместе со своими родителями, бабушкой и братьями матери. Неясно, какие документы они предоставили в то время, чтобы доказать свое право жить в Израиле в соответствии с «Законом о возвращении». Однако через два года после репатриации Мохаммеда официально переименовали в Шломо на церемонии в местной синагоге. Кроме того, на более еврейское было изменено также имя его матери.

Проблема заключалась в наличии документов. В качестве первого шага раввин Авраам Флакс, главный исследователь в «Шорашим», поехал в Йерухам, где встретился с бабушкой Бабаева.

«Они принесли целую коробку с документами, лежавшими на чердаке — свидетельства о рождении, свидетельства о браке, как вы это называете, — вспоминает Флакс. — Замечательно, что у них сохранились все эти бумаги. Единственная проблема заключалась в том, что в них не оказалось никаких подтверждений еврейства».

В течение нескольких месяцев удалось обнаружить ключевой документ, необходимый для доказательства еврейской родословной Бабаева: свидетельство о браке его прабабушки от 1931 года, где «черным по белому», как выразился Флакс, значилась национальность новобрачной — «еврейка».

Эта прабабушка вышла замуж за азербайджанца-мусульманина в своем родном городе Одесса и переехала с ним в Баку. В Азербайджане евреи и мусульмане ладили между собой, и смешанные браки между этими двумя группами весьма распространены. Так что, по словам Флакса, не удивительно, что мать Бабаева и бабушка вышли замуж за мусульман.

Теперь команде «Шорашим» нужно было доказать, что женщина, чье имя фигурирует в свидетельстве о браке 1931 года, действительно, непосредственным образом связана с бабушкой Бабаева, и эта бабушка действительно была матерью его матери. Все эти доказательства были найдены в документах, обнаруженных на чердаке.

Как объясняет Флакс, дети от смешанных браков в Азербайджане, такие как мать и бабушка Бабаева, могли принять решение в возрасте 16 лет после получения паспорта, предпочитают ли они быть причисленными к евреям или к азербайджанцам. «Очевидно, что в месте, где евреи были меньшинством, многие выбирали национальность «азербайджанец», и это объясняет, почему в бумагах матери и бабушки Шломо не упоминалось о том, что они были евреями», — говорит раввин Флакс.

Около месяца назад представителю главного раввината, который должен разрешить проведение брачной церемонии, было представлено толстое досье, содержащее результаты проведенного организацией «Шорашим» расследования. После чего просьба Шломо Бабаева о желании сыграть свадьбу в Израиле по всем канонам тотчас была удовлетворена.