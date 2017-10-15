«Ко мне приходил зарубежный олигарх и предлагал 20 млн долларов за то, чтобы поддержал Бабанова», - сказал президент Киргизии Алмазбек Атамбаев после голосования в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов, сообщает киргизская служба радио «Свобода».

Атамбаева спросили, почему он изменил свое мнение об одном из кандидатов. Президент ответил, что ситуация изменилась полтора месяца назад.

«Буквально месяца полтора назад я вдруг вижу, как Бабанов начинает меня поливать грязью. Бабанов, который всегда меня называл «аби», это по-турецки - старший брат. Бабанов, который восхвалял, таких восхвалений я ни от кого не слышал.

Бабанов, который мне говорил: "Вашу дорогу только я продолжу", - вдруг заявляет, что мы идем не той дорогой. Больше того, я открыто говорю, что ко мне приходил один зарубежный олигарх от имени Бабанова, Бабанов испугался и предложил мне 20 млн долларов за то, чтобы поддержал его. Я сказал: "Эй, дорогой, есть вещи, которые не продаются".

И когда начали вскрываться вещи, и когда мне стало понятно, откуда финансируется подготовка к беспорядкам, я тогда стал думать. Я обманываюсь, я человек доверчивый, и народ Кыргызстана такой же, как я. Слава Богу, что я вовремя успел разглядеть личико Бабанова», - сказал он.