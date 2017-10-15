Известный писатель Чингиз Абдуллаев в дебатах с армянскими блогерами выступил с заслуживающей внимания читательской аудитории весьма интересной исторической статьей о роли бакинской нефти в деятельности известного армянского мецената Александра Манташева. Представляем вашему вниманию статью писателю, размещенную на его странице в фейсбуке.

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Как сказал один мой знакомый: "Зачем ты все это пишешь? Кому это нужно?" В первую очередь мне самому, чтобы глядя в зеркало себя уважать. И еще нашим людям, которые лишены главного - объективной информации! И нашим соседям, которые тоже не знают многих фактов собственной истории! Народ забывший свою культуру и литературу, не знающий своей истории, обречен на забвение!

О братьях Нобель знает весь мир. Каждый год торжественно вручаются Нобелевские премии. И мы все время с гордостью отмечаем, что состояние семьи приумножалось в Баку за счет наших нефтепромыслов. На самом деле там было несколько братьев. Один из которых Альфред Бернхард Нобель и основал Нобелевские премии. Он был изобретателем динамита и выдающимся ученым. А его брат - Людвиг Нобель жил в Баку и занимался нефтедобычей. Некоторые критики из соседнего государства, упрекают нас в том, что премии - это не совсем бакинские деньги? Но дело в том, что "Товарищество нефтяного производства братьев Нобель" было основано тремя братьями: Робертом, Альфредом и Людвигом. Поэтому утверждение, что большая часть денег все-таки шла за счет бакинской нефти не преувеличение!

А теперь о самом важном. Среди нескольких известных бакинских нефтепромышленников выделялся самый богатый и самый известный - Александр Манташев. Именно он построит первый нефтепровод Баку-Батуми, начнет в невиданных размерах промышленную добычу нефти на Апшероне. Это тоже достаточный известный факт.

А теперь напишу о том, о чем никогда не говорят ни в Баку, ни в Ереване, ни в Тбилиси! Именно на деньги полученные от продажи азербайджанской нефти было возведено новое здание Нерсесовской духовной семинарии в Тбилиси. Выпускниками этого заведения были многие известные армянские деятели, в том числе основатель нового армянского литературного языка Хачатур Абовян и такой известный человек как историк и издатель Степанос Назарян. Две тысячи деятелей армянской культуры и литературы получили образование в этом очаге культуры и науки! Абсолютно доказанным фактом является и то обстоятельство, что Нерсесовская духовная семинария стала местом возникновения армянского театра. И деньги на строительство нового здания были получены от продажи азербайджанской нефти. Речь шла о невероятной сумме в двести пятьдесят тысяч рублей.

Дальше – больше. Известный армянский композитор Комитас (Согомон Согомонян) долгие годы жил на благотворительную помощь Манташева. На деньги полученные от продажи азербайджанской нефти!

И наконец самое главное - здание ризницы Католикоса всех армян в Эчмиадзине тоже построено на деньги Манташева, заработанные на продаже бакинской нефти! Оспаривать этот факт просто неприлично, и наши соседи обязаны знать историческую правду об этом святом для них месте.

Когда нынешний Президент Армении говорит о том, что азербайджанцы и армяне не могут жить вместе, он должен знать хотя бы историю Эчмиадзина. Местом нахождения Католикоса всех армян Эчмиадзин был в течении недолгого времени в пятом веке нашей эры до 484 года. И потом, почти тысячу лет там не было Католикоса. Вернуться туда армянскому католикосу разрешил Джахан-шах, правитель государства Кара-Коюнлу. Неужели наши соседи забыли об этом факте? И еще один интересный факт. Шах Аббас, уже в начале семнадцатого века заявил, что глава армянской церкви должен находиться в Исфахане, так как большинство армян живут именно в тех областях. И именно туда нужно перенести даже храмовые сооружения Эчмиадзина. Это тоже исторический факт, который подтверждает записки Грибоедова о массовом переселении армянского населения уже в начале девятнадцатого века.

Историческим фактом являются и забастовки на промыслах Манташева, когда армянские рабочие, под влиянием идей большевиков, требовали чтобы армянин Манташев принимал на работу и азербайджанских рабочих. Вот такой невероятный исторический парадокс.

А для наших грузинских соседей и друзей еще один исторический факт: нынешний Грузинский Государственный Академический театр имени Шота Руставели, которым справедливо гордится вся Грузия тоже построен на деньги от продажи бакинской нефти и назывался тогда "Питоевский театр". Во всех справочниках указано, что театр был построен на деньги мецената Исая Питоева. Он действительно начал его строить и пригласил архитектора Шимкевича, но Питоев умер в 1904 году, и тогда недостающую часть денег дал именно Манташев!

На деньги от продажи бакинской нефти была построена и церковь Иоанна Крестителя в Париже на улице Жана Гужона, за которую Манташев даже получил французский орден.

Подчеркну еще раз - мифы нужно разоблачать, историю нужно знать! И тогда начинаешь больше уважать своих соседей-азербайджанцев, на доходы от нефти которых было столько сделано для других народов Кавказа.

Кстати, самый крупный холодильный завод для хранения рыбы построил в Петровске азербайджанский меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев. Интересно - помнит ли об этом кто-нибудь в Дагестане? А ведь он построил там еще и самый большой бондарный завод для производства бочек. Наверно уже никто и не вспомнит. Хотя это тоже часть нашей истории…