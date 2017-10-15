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Лидер эмиграции Эльшад Абдуллаев: «В Киеве задержали не оппозиционера, а мошенника» громкое заявление

Автор: Отдел информации 

«Таких мошенников, как Фикрет Гусейнли, нельзя называть журналистами и тем более проводить параллели с делом Афгана Мухтарлы». Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал опальный ректор Азербайджанского международного университета, один из лидеров политической эмиграции, ведущий борьбу с правительством Азербайджана Эльшад Абдуллаев. Экс-ректор в настоящее время выступает с регулярной критикой в адрес азербайджанских властей, получая из рук правительства Франции статус политэмигранта.

Эльшад Абдуллаев отметил, что знает обоих журналистов по делу об исчезновении его брата Махира Абдуллаева.

Эльшад Абдуллаев в кулуарах Парламентской Ассамблеи Совета Европы

«Фикрет Гусейнли всегда занимался мошенничеством и, прикрываясь именем оппозиционера, был на стороне преступной сети, которая занималась похищениями людей. Когда он получил статус эмигранта в Европе, мы полагали, что он станет другим. Однако он продолжал совершать еще большие преступления», - негодует опальный ректор.

Эльшад Абдуллаев также отметил, что Фикрет Гусейнли не занимается журналистикой, и у него нет ни одной критической статьи против властей.

«Что мешало Фикрету Гусейнли заниматься журналистикой в Европе? Пусть продемонстрирует свою журналистскую этику и порядочность. Где его статьи? Где расследования? Мы ничего не увидели от него, кроме того, что он поливает всех грязью на Фейсбуке и занимается рэкетом», - сказал Эльшад Абдуллев.

Бывший ректор обвинил Фикрета Гусейнли в работе на пресловутое КГБ и попытках расколоть «демократическое сообщество».

«Мы неоднократно разоблачали его преступления и предупреждали его покровителей. Таким людям, как Фикрет Гусейнли, нет места среди нас», - сказал Эльшад Абдуллаев.

Напомним, что накануне в международном аэропорту «Борисполь» пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» задержали гражданина Нидерландов Фикрета Гусейнли, который объявлен в розыск по линии Интерпола по запросу Азербайджана.

Ф.Гусейнли числится в международном розыске с целью ареста для привлечения к уголовной ответственности по статьям 178 (мошенничество), 318-1 (организация незаконной миграции), 320 (Подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) УК Азербайджана. До эмиграции Ф.Гусейнли являлся одним из активистов партии Народного Фронта и обозревателем оппозиционной газеты «Азадлыг».

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