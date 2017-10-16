Бизнесмен Хафиз Мамедов в беседе с корреспондентом haqqin.az опроверг слухи о своем задержании.

Информация о задержании известного бизнесмена появилась в ряде местных СМИ сегодня вечером. В них, в частности, говорилось, что напавшие на экс-охранника президента Азербайджана Мушвига Мадатова и сотрудников полиции люди являются телохранителями Хафиза Мамедова. Якобы после этих событий был задержан и сам бизнесмен.

"Я категорически опровергаю все эти публикации и измышления. Я не был задержан, в данное время нахожусь у себя дома и не знаю указанных в публикациях людей", - сказал Хафиз Мамедов в беседе с корреспондентом haqqin.az.