Корабль с американским углем для Украины разрушил порт

Судно-балкер с грузом американского угля для Украины серьезно повредило порт «Южный» под Одессой. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает портал Odessa.net.ua.

Инцидент произошел 12 октября. Корабль водоизмещением более 100 тысяч тонн врезался в причал из-за ошибки лоцмана. Нанесенный ущерб достигает сотен миллионов гривен.

Издание отмечает, что из-за аварии глубоководный государственный порт может быть закрыт для приема угля на длительный срок, до года. Вероятно, грузы будут направляться в находящееся рядом частное предприятие.