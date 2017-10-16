Боевики ИГ отказались покидать Ракку

Не менее 400 боевиков группировки «Исламское государство» отказались покидать почти освобожденный армией Сирии и повстанцами город Ракка.

В оппозиционных «Силах демократической Сирии» (СДС), которые ведут штурм города, большинство из остающихся в городе террористов являются иностранцами.

При этом отмечается, что почти все мирные жители были выведены из города. Перед началом наступления город покинули более 3 тыс. мирных жителей и некоторые боевики.

В воскресенье поддерживаемые США арабо-курдские «Силы демократической Сирии» начали последний штурм Ракки. Битва будет продолжаться до тех пор, пока город не будет освобожден, говорится в заявлении оппозиции.