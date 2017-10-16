Партия Меркель проиграла на выборах в Саксонии

На выборах в ландтаг Нижней Саксонии лидировала партия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем, свидетельствуют данные экзитпола.

При этом христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель, уступил более 2% голосов.

По данным телеканала ARD, СДПГ набрала около 37,5% голосов, в то время как партия Меркель получила поддержку 35% избирателей.

Также в ландтаг прошли правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», набравшая около 5,5% голосов, Свободная демократическая партия с 7% голосов и «Зеленые» (8,5%).