Иракские правительственные силы в ходе операции по восстановлению стабильности в провинции Киркук взяли под контроль расположенные там газовое месторождение и электростанцию. Об этом со ссылкой на армейскую пресс-службу сообщает телеканал Sky News Arabia.



По его данным, военные также установили контроль над одним из полицейских участков и заблокировали несколько дорог, ведущих в Киркук.

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Правительственные войска Ирака вошли на территорию провинции Киркук, которая находится под контролем курдского ополчения, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Армия Ирака вошла на окраины города Киркук, не встретив сопротивления со стороны курдов, сообщает агентство, ссылаясь на информацию иракского государственного телеканала Al-Iraqiya. В то же время очевидцы сообщают о перестрелках в этом районе.

Офис премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади в распространенном заявлении отметил, что глава правительства отдал приказ войскам "обеспечить безопасность в городе в сотрудничестве с населением и пешмерга". Позднее он заявил, что действия армии направлены на защиту мирного населения.

Вместе с тем, как сообщил иракский телеканал Al Sumariya со ссылками на собственные источники, иракские войска столкнулись с сопротивлением курдского ополчения к югу от города.

В минувшее воскресенье руководители иракских курдов отвергли требование Багдада об аннулировании результатов референдума о независимости иракского Курдистана, о чем проинформировал представитель курдского президента.

Данное требование центрального правительства Ирака выдвинуто в качестве предварительного условия для начала переговоров между сторонами.

Представитель президента написал на своей странице в твиттере, что курдское руководство, включая президента Курдистана Масуда Барзани, на состоявшейся встрече призвало багдадские власти к "мирному урегулированию" кризиса.

Они решительно высказались против угрозы решения проблемы силовыми методами и заявили, что готовы отстаивать территорию Курдистана в случае вооруженного нападения на нее.

Референдум о независимости Курдистана прошел в сентябре, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Багдада.

Госдепартамент США заявил о "серьезной озабоченности" складывающейся в Киркуке ситуацией.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Киркуке и крайне озабочены сообщениями о конфронтации. Мы находимся в контакте со всеми сторонами в Ираке для деэскалации обстановки", - говорится в заявлении ведомства.