Левон Аронян: «Отец азербайджанского шахматиста позвонил мне и попросил ничью»

Армянский гроссмейстер Левон Аронян рассказал интересный случай из своей карьеры, связанный с азербайджанским шахматистом.

«В начале моего шахматного пути игра с азербайджанскими шахматистами, наверное, приносила какое-то дополнительное напряжение, но в настоящий момент я напряжения не чувствую, стараюсь преодолевать, - заявил Аронян в эфире Общественного радио Армении. - Когда много думаешь о том, что должен обязательно победить, получается наоборот.

Чувствуют ли напряжение азербайджанские шахматисты? В свое время было. Расскажу одну историю, не называя имен. В 2003 или 2004 году я играл на первенстве Европы, и в половине второго ночи мне позвонил отец одного из азербайджанских шахматистов. Он попросил, чтобы предстоящая на завтра игра между мной и его сыном закончилась вничью, поскольку для них это важно. Я отказался, потому что не люблю подобных вещей. На следующий день партия для меня сложилась неудачно, я был на грани проигрыша, но в итоге была зарегистрирована ничья (смеется)».

Покопавшись в шахматных архивах, мы выяснили, с кем из азербайджанских шахматистов играл Аронян на чемпионатах Европы в 2003 и 2004 годах. В 2003 году армянский шахматист сыграл вничью с Сарханом Гулиевым, а на Евро-2004 Аронян аж три раза играл с представителями Азербайджана. Во втором туре он обыграл Зейнаб Мамедъярову, а в 7-м и 8-м турах сыграл вничью, соответственно, с Шахрияром Мамедъяровым и Теймуром Раджабовым.

Напомним, что в сентябре Левон Аронян в интервью haqqin.az рассказал, что он с детства в хороших отношениях с Шахрияром Мамедъяровым.

«К Шахрияру я отношусь с особым уважением, - заявил армянский шахматист. - Я всегда любил его стиль, то, как он играет. Мы близки по духу. Мы оба играем активно, на победу. Обычно я болею за Шахрияра».

Также Аронян, побывавший на Кубке мира-2015 в Баку, подчеркнул, что мечтает о времени, когда сможет свободно гулять в Азербайджане.

«В Баку было сложно, в том числе и психологически, потому что мы не могли спокойно гулять. Тем более что я – человек очень общительный, люблю иметь свободу, выйти куда-то. Надеюсь, что наступит время, когда мы сможем открыто ездить друг к другу и иметь хорошие отношения.

Шахматы – это творческий вид спорта. И ты не должен загружать себя лишними мыслями. Перед тем как выйти погулять, нам нужно было позвонить, подождать полчаса. Это, конечно, большая проблема. Очень мечтаю о том, что наступит время, когда будет возможно свободно гулять по Баку».