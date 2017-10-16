Фаворит президентской гонки в Киргизии: Я уважаю Назарбаева

Бывший премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что продолжит выстраивать отношения с Казахстаном исключительно на принципах уважения. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о дипломатических сложностях, возникших между странами, сообщает Tengrinews.kz.

"Каждое государство - это суверенное государство. И они друг к другу должны относиться уважительно, и тогда все вопросы будут сами собой решаться. Мы в таком русле работаем, мы ко всем относимся с уважением. Особенно к нашим соседям, и мы будем это продолжать в таком же духе", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Отвечая на вопрос корреспондента Tengrinews.kz об отношении к лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву, Сооронбай Жээнбеков заверил, что продолжит уважительные взаимоотношения. "Это президент соседнего нашего братского государства. Мы с уважением относимся ко всем государствам и президентам всех государств, с которыми мы сотрудничаем, и мы будем это продолжать", - заявил Жээнбеков.