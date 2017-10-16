На Филиппинах убит один из самых опасных террористов ИГИЛ

В ходе боев за удерживаемый боевиками "Исламского государства" город Марави был убит лидер ИГ в Юго-Восточной Азии Иснилон Хапилон, сообщает AFP со ссылкой на заявление министра обороны Филиппин.

51-летний Хапилон состоял в списке "самых опасных террористов" США и считался ключевой фигурой ИГ на Филиппинах.

Террорист был устранен филиппинской армией в ходе осады Марави, которая длится уже около четырех месяцев.

Напомним, в мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел на острове Минданао военное положение в связи с активными действиями исламистов в южной части Филиппинского архипелага.