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Барселона хочет начать диалог с Мадридом

 

Глава Каталонии Карлес Пучдемон предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою в течение двух месяцев начать диалог по ситуации в регионе после референдума о независимости, сообщает газета Pais.

Совет министров Испании 11 октября направил запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость. Пучдемон должен ответить до понедельника. Если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать статью 155 Конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.

"Наше приглашение к диалогу остается честным и искренним. В связи с этим в ближайшие два месяца нашей первоочередной задачей является начать диалог", — написал Пучдемон, не ответив на вопрос о статусе региона.

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