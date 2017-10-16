У берегов Бангладеш затонула лодка с рохинджа: погибли дети

12 беженцев-рохинджа из Мьянмы погибли при крушении лодки, перевозившей их в Бангладеш, заявил представитель береговой охраны страны Зафар Имам, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на реке Наф, по которой проходит часть границы Бангладеш и Мьянмы. По словам Имама, лодка затонула в устье реки, в момент происшествия в ней находились 50-60 человек.

На настоящий момент найдены тела 12 погибших, в том числе шести детей и четырех женщин. Спасены около 15 человек, тогда как 25-30 остаются пропавшими без вести.