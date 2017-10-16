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Мушвиг Мадатов и Вели Велиев вышли на свободу

Автор: Отдел информации 

Экс-сотрудник службы охраны президента Азербайджана Мушвиг Мадатов и его друг Вели Велиев вышли на свободу, сообщили haqqin.az информированные источники.

Отметим, что сотрудники правоохранительных органов задержали обоих 14 октября после совершенного на М.Мадатова нападения до выяснения обстоятельств происшествия.

Напомним, М.Мадатов стал жертвой нападения хулиганов, которые нанесли ему несколько ударов ножом. После эти же хулиганы открыли стрельбу по полицейским, в результате чего был тяжело ранен замначальника полиции Орхан Ахундзаде.

В настоящее время ведется расследование инцидента.

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