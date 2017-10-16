Казахстан и Киргизия на пороге торговой войны

Казахстан запретил ввоз на свою территорию продукции пяти молокозаводов Киргизии вследствие ее несоответствия принятым в республике техническим нормам, сообщает "Спутник" со ссылкой на минсельхоз Казахстана.

Согласно информации, ветконтроль на казахстанско-киргизской границе за загрязненной опасными для здоровья веществами киргизской продукцией – антибиотики, микроорганизмы, соли тяжелых металлов — был усилен с 10 октября.

Право поставлять свою продукцию в Казахстан имеют 25 предприятий Киргизии: 15 молокоперерабатывающих, восемь рыбоперерабатывающих и два производителя готовой мясной продукции.

"С момента усиления ветеринарного контроля в отношении киргизских товаров наблюдается снижение их ввоза и транзита", — отмечают в республиканском минсельхозе.