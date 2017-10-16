По предварительным данным Центризбиркома республики, на прошедших вчера, 15 октября, выборах президента победил «преемник Атамбаева» - экс-премьер Сооронбай Жээнбеков.

Как показал подсчет бюллетеней на 97% избирательных участков, из 1 млн 692 тысяч граждан страны, пришедших к урнам для голосования, 54,2% из них отдали свои голоса за него. А 33,4% проголосовали за его главного оппонента, лидера парламентской фракции «Республика-Ата Журт» Омурбека Бабанова. И хотя подведение итогов выборов еще продолжается, уже со всей очевидностью можно сказать, что Жээнбеков убедительно победил своих конкурентов уже в первом туре.

Киргизию и ее граждан можно поздравить с тем, что впервые в современной истории республики осуществлен процесс мирной передачи власти. Если, конечно, не считать Розу Отумбаеву, но с формальной точки зрения она имела несколько иной статус. А вот два президента - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев – покинули свой пост и страну в результате массовых выступлений, сопровождавшихся человеческими жертвами.

Впрочем, и нынешний исход голосования совершенно не означает, что многоуровневая интрига, завязавшаяся в ходе предвыборной гонки окончательно завершена. Скорее уж – все еще только начинается.

Особенностью прошедших выборов было то, что они не были голосованием за разные пути дальнейшего развития страны. Оба основных участника президентской гонки – при всем моем уважении к экс-премьеру Темиру Сариеву изначально было понятно, что шансов у него крайне невелики – не подвергали ревизии экономический или внешнеполитический курс, которого придерживался Алмазбек Атамбаев.

Приоритет – развитию связей с ЕАЭС и ОДКБ, и эта позиция для Жээнбекова и Бабанова аксиоматична, но, как говорится – есть нюансы. Создается впечатление, что оба с настороженностью относятся к Москве – которая не только подчеркнуто дистанцировалась от хода избирательной кампании, но и отказалась поддержать операцию Атамбаева «Преемник», и хорошо информированные российские источники утверждают, что это было сделано по настоятельной просьбе официальной Астаны. И хотя Бабанову Кремль тоже расположения не выказывал, но некоторые российские ресурсы в ходе президентской кампании явно симпатизировали кандидату от оппозиции.

Что касается предвыборной борьбы, то его можно охарактеризовать как праздник черного пиара и именины административного ресурса. Здесь нет ничего особо выдающегося, на постсоветском пространстве – да и не только - это дело вполне обычное. Другое дело, что во взаимных обвинениях конкуренты проскочили «точку невозврата», после которой конструктивное сотрудничество вчерашних противников становится невозможным.

Жээнбекова обвиняли в тесных связях с исламистскими кругами в арабском мире – его брат работал послом в Катаре – и глухо намекали о причастности к наркотрафику на юге страны. Бабанова – в подготовке беспорядков и даже государственного переворота на деньги казахстанских олигархов. Как хорошо подметила сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине Беате Эшмент (Beate Eschment), «…предвыборная кампания приняла форму битья посуды, причем как на внутриполитической кухне, так и на внешнеполитической. И битья такого сильного, что, по моей оценке, утеряна некая соразмерность средств целям».

Итоги выборов не дают ответа на вопрос о том, исключена ли теперь возможность того, что проигравшая сторона не захочет «подкорректировать» их, организовав выступления «против многочисленных фальсификаций, имевших место в день голосования». Но, главное, остается открытым вопрос о том, какими станут после 15 октября отношения Бишкека с Москвой, Астаной и Ташкентом.

Казахстан продолжает «вразумление бедного родственника», используя для этого не только свои пограничные переходы, но и включив «режим Онищенко» - введен запрет на поставки продукции с 5 молокоперерабатывающих предприятий Киргизии, усилен ветеринарный контроль за сельхозпродукцией соседа, и можно не сомневаться, что это только первые шаги Астаны по созданию экономических проблем Бишкеку. Атамбаев уже заявил, что будет добиваться созыва внеочередного заседания совета ЕАЭС, но с учетом «сколькой» позиции Москвы и значимости для Путина добрых отношений с Назарбаевым - шансы на скорое разрешение конфликта через этот орган не слишком велики.

Не все просто у Бишкека с Ташкентом, на улучшение отношений с которым рассчитывают и Атамбаев, и Жээнбеков. Для лучшего понимания сложностей, которые здесь существуют совершенно необходимо процитировать эксперта из Узбекистана Бахтиера Эргашева, аналитические выкладки которого всегда филигранно безукоризненны. «Те «прорывные договоренности», которые были заключены между РУз и КР в последние два месяца, во многом подвиснут, так как новому президенту Кыргызстана придется довольно долго делить «пирог» и выполнять свои предвыборные обещания (прежде всего, неформальные)», - считает он. – «Расколота и фрагментирована элита (если так её можно назвать, потому что элита- это прежде всего ответственность). И она в нынешнем виде – неспособна к консолидации. А в этих условиях говорить о возможности формулирования и реализации долгосрочных стратегий (на том же узбекском или ЦА региональном направлении) очень трудно».

Как это зачастую и бывает, какое-то важное политическое событие на Востоке совершенно не является точкой в финале. Это, скорее, многоточие. И наиболее драматические повороты в политической жизни Киргизии – еще впереди.