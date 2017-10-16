В центре Москвы расстреляли армянина

В центре Москвы неизвестные расстреляли 44-летнего уроженца Армении, сообщает Лента.ру.

Киллер выпустил в мужчину несколько пуль, когда тот выходил из своего автомобиля на Новослободской улице.

«По характеру убийство похоже на заказное», — отмечает издание.

Преступник произвел по жертве не менее четырех выстрелов, сообщила Ленте.ру старший помощник руководителя московского управления СК Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.