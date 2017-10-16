Клинтон: WikiLeaks - филиал российской разведки

Экс-госсекретарь, бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон считает, что сайт WikiLeaks координировал свою деятельность с российским правительством с целью помешать проведению прошлых президентских выборов в Америке. Об этом политик сказала в интервью ABC, сообщает РИА Новости.

"К сожалению, Wikileaks в настоящий момент является филиалом российской разведки, практически полностью подчиняющимся ей", — сказала Клинтон.

Политик уверена, что WikiLeaks работала в рамках согласованной "операции", инициатором которой был Владимир Путин.