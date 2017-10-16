Дорожная полиция предупреждает водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции Баку обратилась к водителям в связи с переменой погоды, сообщает пресс-служба МВД.

Во избежание возможных ДТП водителям надлежит особо уделять внимание техническому состоянию своих автомобилей. В частности, учитывая то, что вследствие участившихся дождей повышается опасность заносов автотранспортных средств, их водители должны тщательно следить, чтобы глубина протекторов колесных шин отвечала установленным нормам.

Технически неисправные автомобили не могут быть эксплуатируемы.

Водителям рекомендуется быть крайне осторожными в дождливую погоду, и в частности во время выпадения осадков. Вне зависимости от указаний разрешенной максимальной скорости на дороге они должны соизмерять скорость движения своего автомобиля с конкретными погодными условиями: не совершать обгоны без особой в том надобности, воздержаться от резких маневров и торможения и т.п.