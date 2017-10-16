Скандальный российский художник поджег здание Банка Франции

Российский художник-акционист Петр Павленский, в мае этого года получивший во Франции политическое убежище, задержан в Париже по обвинению в поджоге здания Банка Франции, передает Newsru.co.il.

Об акции, совершенной скандальным художником, и его задержании сообщила в своем Twitter фотограф Капуцин Анри, снявшая это событие на пленку.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) 16 октября 2017 г.

Павленский не первый раз устраивает подобные мероприятия с огнем. Так, в феврале 2014 года он устроил акцию "Свобода" - поджег покрышки у храма Спас-на-Крови в поддержку украинского Майдана. За это акционист был приговорен к году и 4 месяцам ограничения свободы.

В ноябре 2015 года Павленский был задержан в центре Москвы после того, как демонстративно в присутствии журналистов поджег входную дверь здания ФСБ (акция "Угроза").