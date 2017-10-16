В 7 районах сменили начальников военкоматов

В 7 районах произведена смена начальников отделов Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу. Как сообщает АПА, начальником указанной службы - Арзу Рагимовым был подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, начальник отдела службы по Агдашскому району Садиг Исмаилов был назначен начальником отдела по Балакенскому району, начальник отдела по Балакенскому району Фуад Джаниев – начальником отдела по Лерикскому району, начальник отдела по Лерикскому району Фахреддин Мирзалиев - начальником отдела по Масаллинскому району, начальник отдела по Масаллинскому району Расул Гулиев - начальником отдела по Газахскому району, начальник отдела по Газахскому району Вугар Мирзалиев - начальником отдела по Кяпазскому району, начальник отдела по Кяпазскому району Ильгар Алиев - начальником отдела по Габалинскому району.

Кроме того, был освобожден от занимаемой должности и переведен в Главное управление Госслужбы начальник отдела по Габалинскому району Нияз Мамедов

На должность начальника службы по Агдашскому району был назначен Агаверди Фаттахов.