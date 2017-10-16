Авигдор Эскин: «Армяне должны впустить азербайджанцев в Карабах»

Израильский публицист и политолог Авигдор Эскин, включенный в «черный список» МИД Азербайджана за незаконное посещение Нагорного Карабаха, считает, что армяне и азербайджанцы должны иметь возможность свободно ездить не только друг к другу, но и в Карабах.

«Без примирения между людьми политические договоренности будут недолговечными и никакого решения конфликта быть не может, - цитирует Эскина «Спутник Армения». - Я несколько месяцев назад был в Степанакерте (Ханкенди. – Ред.). Я убежден, что любой армянин имеет право посетить Азербайджан, тем более те армяне, которые родились там, жили, у кого остались там могилы предков. Азербайджанцы также должны быть допущены на любые территории, включая Карабах. Только такое решение может привести к какому-то примирению».

Он выразил надежду, что между Арменией и Азербайджаном возникнут какие-то дружественные контакты. По словам Эскина, такая же проблема и у израильтян с палестинцами, никакого улучшения отношений между которыми на личном уровне пока нет.

Израильский политолог незаконно посетил Нагорный Карабах в июне этого года, встретившись там с представителями карабахских сепаратистов. После этого имя его было внесено в «черный список» МИД Азербайджана.

Правда, затем Эскин, по-видимому с целью избавиться от клише "проармянского деятеля", заявил, что армяне слишком политизируют вопрос «геноцида». В связи с этим он порекомендовал им не "зацикливаться" на данной теме и заниматься "более важными проблемами".

В пример армянам Эскин привел Израиль, который «никогда не выдвигал требования к международному сообществу признать Холокост в такой форме, как армяне требуют признания «геноцида».

Политолог напомнил, что даже Шарль Азнавур, "несгибаемый патриот Армении", неоднократно говорил о том, что куда важнее для его сонародников проблема с катастрофическим оттоком населения из страны, нежели лоббирование повсеместного признания «геноцида армян».

Эскин отметил, что ни Израиль, ни другие государства не обязаны принимать как достоверное то количество жертв «геноцида», которое провозглашается Арменией.

«Не пришло ли время заняться насущными проблемами строительства государства вместо лоббирования вашей памяти о «геноциде» столетней давности?» - заявил Эскин.