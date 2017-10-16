Синоптики прогнозируют ветер и дожди

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются дожди, ночью и утром - интенсивные. Порывистый северо-западный ветер днем перейдет в умеренный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне: ночью - 10 - 12°, днем - 13 - 15°; в Баку: ночью - 10 - 12°, днем - 13 - 15° тепла.
Атмосферное давление повысится с 761-го до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность - 85 - 95%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с полудня 16 октября и до вечера 17 октября резкое изменение погоды на Апшероне с усилением холодного ветра и дождей на фоне общего снижения температуры отрицательно скажется на физическом состоянии метеочувствительных людей.