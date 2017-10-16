Шокирующее падение Азербайджана в рейтинге ФИФА

После двух неудачных отборочных матчей чемпионата мира - 2018 против Чехии (1:2) и Германии (1:5) сборная Азербайджана по футболу опустилась на 23 позиции в октябрьском рейтинге ФИФА, объявленном сегодня.

Теперь Азербайджан занимает 115-е место, имея 273 очка. За прошедший месяц нашу сборную опередили Туркменистан, Йемен, Нигер, Индия, Зимбабве, Люксембург, Ливан, Фареры и ряд других нефутбольных стран.

Лишь две страны потеряли больше позиций в рейтинге, чем Азербайджан. Это – Литва и Эквадор, опустившиеся на 25 ступеней. Сборная Азербайджана - третий главный неудачник октября среди 206 стран.

«Минус 23» - это второе самое крупное падение сборной Азербайджана в рейтинге ФИФА. Больнее мы падали лишь при Берти Фогтсе в октябре 2014 года, когда опустились с 95-го места на 126-е, то есть на 31 ступень.

А самым успешным месяцем в истории нашей национальной команды можно считать октябрь 2016 года, когда Азербайджан, удачно стартовавший в отборе ЧМ - 2018, поднялся на 45 позиций.

В первой шестерке мирового рейтинга изменений не произошло. Она по-прежнему выглядит так: Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия и Польша. Также в топ-десятку входят Франция, Испания, Чили и Перу.

Лучшей на постсоветском пространстве является сборная Украины, занимающая 30-е место. Хозяин ЧМ - 2018 – Россия – на 65-й позиции. Другие наши соседи занимают последовательно места: Турция – 33-е, Иран – 34-е, Армения – 90-е, Грузия – 104-е.