Убийца из Лас-Вегаса разорил казино на 40 миллионов долларов

Акции компаний, которые владеют в США казино и отелями, упали в цене. Кроме того, зафиксировано снижение потока туристов в Лас-Вегас. Все это - последствия недавней бойни, устроенной здесь Стивеном Пэддоком. Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley опубликовали исследование, согласно которому негативный эффект для означенного рынка продлится не менее полугода. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает The Japan Times.

По прогнозам экспертов Morgan Stanley, трагедия в Лас-Вегасе, унесшая жизни почти 60 человек, снизит доходы владельцев отелей и казино на 4-6 процентов. Поток туристов восстановится не ранее чем через шесть месяцев, считают аналитики.

В прошлом году Лас-Вегас посетили 42,9 миллиона человек. В отелях было проведено в общей сложности около 22 тысяч различных форумов и конференций. Почти 95 процентов от 150 тысяч общего числа в городе гостиничных номеров отелей Кларк Каунти были забронированы. Доходы казино составили 9,7 миллиарда долларов. Таким образом, если прогноз Morgan Stanley окажется верным, только игорный бизнес Невады недосчитается как минимум 40 миллионов долларов прибылей.