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Армия Израиля уничтожила сирийскую ПВО

 

Сегодня утром военно-воздушные силы Армии обороны Израиля уничтожили к востоку от Дамаска сирийскую зенитную батарею, передает Newsru.co.il.

Пресс-служба ЦАХАЛ подтверждает факт нанесения авиаудара и сообщает, что в 50 км к востоку от Дамаска была атакована батарея сирийских ПВО, которая выпустила ракету по израильскому самолету, находившемуся в воздушном пространстве Ливана. Все израильские самолеты после проведенной операции благополучно вернулись на аэродромы базирования, подчеркивается в сообщении.

Судя по опубликованным данным, ударом с воздуха около десяти утра была контратакована батарея сирийской армии ЗРК С-200 российского производства. По цели были выпущены четыре ракеты.

2-й и 10-й израильские телеканалы сообщают, что российские военные были уведомлены об атаке "в режиме реального времени".

Удар по цели был осуществлен незадолго до прибытия в Израиль министра обороны России Сергея Шойгу.

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