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В Дубае установили "умные скамейки" с выходом в интернет

 

Полиция Дубая установила у шести полицейских участков "умные скамейки", работающие на солнечной энергии, сообщает РИА Новости.

В своём аккаунте в Facebook дубайская полиция информировала подписчиков о том, что скамейки, оборудованные солнечными батареями, снабжены двумя USB-портами для зарядки электронных устройств и Wi-Fi роутером для выхода в интернет.

Скамейки светятся в темноте и охлаждаются при очень жаркой погоде. Они также предоставят жителям информацию о приложениях полиции для мобильных телефонов и текущих погодных условиях.

Полиция Дубая планирует разместить ещё больше таких скамеек в рамках программы "Умный город" в городе-эмирате.

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В Дубае установили "умные скамейки" с выходом в интернет
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