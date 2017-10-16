В Баку капитан пригрозил взорвать свой корабль

Сотрудникам Управления полиции Бинагадинского района Баку минувшее воскресенье запомнится в связи с угрозой капитана морского корабля взорвать свое судно. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Бинагадинского района.

Капитан корабля Aria-142 Каспийской морской нефтяной флотилии (КМНФ) Эльсевер Гарибов, 1977 года рождения, столкнулся с жилищной проблемой. Его частный дом, расположенный в новом жилом массиве поселка Баладжары, грозятся снести, объясняя это тем, что жилье находится на территории, подведомственной Управлению нефтепроводов Государственной нефтяной компании АР (SOCAR). Сотрудники управления сообщили семье Гарибова, что вынуждены снести дом, поскольку он находится в непосредственной близости от нефтепровода.

В связи с этим мужчина позвонил в службу "102" и заявил, что, в случае сноса дома, взорвет в знак протеста корабль, капитаном которого он является. Сотрудники 4-го отделения полиции Бинагадинского района зарегистрировали заявление и приступили к расследованию факта. Позднее Гарибов признался, что действовал в состоянии крайнего гнева.