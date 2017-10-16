НАСА успешно испытало ионный двигатель

Специалисты НАСА испытали новый ионный двигатель X-3, разработанный учеными и инженерами Мичиганского университета. В ходе испытаний устройства были побиты несколько рекордов, в том числе максимальных для такого вида двигателей мощности, тяги и показателя величины рабочего тока. Об этом сообщаетcя на сайте Space.com.

X-3 относится к двигателям, работающим на эффекте Холла, который возникает при воздействии магнитного поля на движущиеся заряженные частицы, например ионы газа ксенона. Последние отклоняются от своей траектории, из-за чего возникает другой ток, перпендикулярный основному направлению. Это создает дополнительную тягу и позволяет достичь высокого значения расхода рабочего тела, то есть, как в данном случае, ионизированного газа. В этом заключается преимущество X-3 перед другими ионными двигателями.

Новый двигатель является трехканальным, то есть имеет три канала истечения плазмы. Такая технология позволила X-3 быть более компактным, чем обычные одноканальные ионные двигатели, хотя он и весит около 220 килограммов. Его работу обеспечивает электрическая силовая установка XR-100, разработанная компанией Aerojet Rocketdyne.

Основным преимуществом ионных двигателей является высокий удельный импульс - примерно в 40 километров в секунду, - тогда как у топливных ракет эта характеристика равна 5 километрам в секунду. В результате для достижения высоких скоростей тратится гораздо меньше топлива, чем на химических двигателях. Однако тяга обычно возникает маленькая (порядка 100 миллиньютонов), поэтому ионные космические аппараты долго разгоняются, а кроме того, они пока еще не способны преодолеть гравитационное притяжение Земли.