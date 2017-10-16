Азербайджанские арбитры назначены на матч с участием армянских футболистов

Азербайджанский футбольный арбитр Алияр Агаев назначен судьей на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы между командами «Вардар» (Македония) – «Реал Сосьедад» (Испания).

Встреча состоится 19 октября в Скопье и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Помогать Агаеву будут Зейнал Зейналов, Рза Мамедов, Рагим Гасанов, Орхан Мамедов, а также резервный арбитр Мубариз Гашимов.

Интересно, что за «Вардар» играют два армянских футболиста – Ованес Амбарцумян и Тигран Барсегян. Оба выступают за сборную Армении. И Амбарцумян и Барсегян выступали в стартовом составе «Вардара» в первых двух играх в Лиге Европы против «Зенита» (0:5) и «Русенборга» (1:3).

УЕФА, разводящий при жеребьевках азербайджанские и армянские команды, назначая Алияра Агаева, видимо, не учел факта наличия в македонской команде армянских футболистов., либо же в Европейском футбольном союзе посчитали, что присутствие на поле двух армян не должно повлиять на объективность арбитража бригады аербайджанских судей.