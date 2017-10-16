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В США госпитализировали Джерарда Батлера

 

Пострадавший в уличном ДТП при вождении мотоцикла, шотландский актер Джерард Батлер помещен в одну из больниц Лос-Анджелеса, сообщает сайт TMZ, специализирующийся на новостях о жизни знаменитостей.

Собеседники издания сообщили, что неизвестный на автомобиле подрезал управлявшийся актером мотоцикл, в результате чего произошла авария. Прибывшие на место происшествия медики доставили Батлера в ближайшую больницу. Актер получил незначительные повреждения, отмечает издание. Время ДТП не уточняется.

Джерард Батлер получил известность благодаря участию в фильмах "Призрак Оперы" (2004),"300 спартанцев" (2007), "Рок-н-рольщик" (2008), "Голая правда" (2009), "Законопослушный гражданин" (2009) и других. В 2007 году актер был награжден премией канала MTV (MTV Movie Awards) за роль в фильме "300 спартанцев" в категории "Лучший бой".

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