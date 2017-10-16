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Австрия в ожидании самого молодого канцлера в истории страны

 

Австрийская народная партия (АНП), лидером которой является глава МИД страны, 31-летний Себастьян Курц, побеждает на парламентских выборах. Об этом сообщается на сайте МВД Австрии.

Согласно предварительным данным, АНП набирает 31,4 процента голосов. За ней следует ультраправая Австрийская партия свободы (АПС), получившая 27,4 процента. Третье место у социал-демократов, которые сумели заручиться поддержкой 26,7 процента избирателей.

Курц уже объявил о победе своей партии, а также сообщил, что получил поздравления от канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Я могу обещать, что приложу все силы для реформирования нашей страны», — цитирует Курца «Интерфакс».

Политик подчеркнул, что многие граждане  возлагают большие надежды на его движение и что пришло, наконец-то, время укоренить в государстве "новый политический стиль".

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