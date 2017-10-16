Переговоры президентов Азербайджана и Армении - Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна в Женеве завершились, написал в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян.
"Переговоры завершены, Алиев покинул резиденцию постоянного представителя Швейцарии в штаб-квартире ООН и других международных организациях", - написал Акопян.
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После переговоров в расширенном составе сейчас в Женеве между президентами Азербайджана и Армении - Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном проходит беседа в формате тет-а-тет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян в своем микроблоге в Twitter.