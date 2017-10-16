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Египет решил помириться с Турцией

 

Египет надеется, что взаимоотношения Каира и Анкары достигнут приемлемого для народов двух стран уровня, передает Анадолу заявление, сделанное министром иностранных дел Египта Самехом Шукри в интервью телеканалу ON-E TV.

«Египет - сторонник развития отношений с Турцией, и официальная Анкара должна принять соответствующее решение», - сказал Шукри.

По его словам, отношения между политиками двух стран не должны оказывать влияние на двусторонние связи.

«Последнее время Турция стала меньше критиковать Египет, что является позитивной тенденцией для нормализации отношений. Египет в отношениях с Турцией полагает приоритетными вопросы торговли и инвестиций», - сказал Шукри.

По словам министра, связи между Турцией и Египтом имеют исторические корни.

«Мы глубоко уважаем турецкий народ и гордимся прочными историческими отношениями с Турцией. Надеемся, что отношения между двумя странами будут развиваться в духе взаимного уважения», - отметил Шукри.

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