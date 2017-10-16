Сотрудники ГАИ до полусмерти избили водителя в Шеки

Сотрудники ГАИ избили в Шеки молодого человека, после чего его пришлось поместить в больницу. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук пишет местная газета «Ипекчи».

Согласно информации, сотрудники ГАИ Рамиль Адамов и Азер Гулиев неправомерно остановили водителя Ниджата Мирзаханлы. Водитель отказался покинуть салон автомобиля, после чего, применив к нему силу, гаишники доставили его в полицейское отделение.

Там они учинили злостное избиение задержанного, в результате чего его экстренным образом пришлось госпитализировать.